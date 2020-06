FIFA 20, annunciata la squadra della stagione: presenti due biancocelesti

La EA Sports ha rivelato la suadra della stagione su FIFA 20: nella rosa presenti anche due giocatori della Lazio

La EA Sports ha annunciato il Team Of The Season (squadra dell’anno ndr) in versione Ultimate per il videogioco FIFA 20. I giocatori sono stati scelti tra i team rilasciati nelle scorse settimane e rappresentano l’eccellenza per quanto visto fino alla sospensione dei campionati a causa dell’arrivo del Covid-19.

Nella squadra oltre ai vari Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, sono presenti anche due giocatori della Lazio: Luis Alberto e Ciro Immobile.