Feyenoord Lazio, walk around dei biancocelesti al de Kuip – FOTO

La Lazio è al de Kuip per il classico walk around di vigilia: ecco le immagini – FOTO

Dopo la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni la Lazio si è recata sul terreno di gioco del de Kuip per il classico walkaround di vigilia.

Domani lo stadio del Feyenoord sarà una bolgia – come sottolineato dal mister – ma i biancocelesti hanno tutti i mezzi a disposizione per tornare in Italia con la qualificazione e il primo posto nel girone F.