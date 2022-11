Conferenza stampa Sarri: «Ci sentiamo presi per il culo dalla UEFA. Su Milinkovic...»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida contro il Feyenoord

Domani la Lazio di Maurizio Sarri giocherà la sua sesta ed ultima partita nell’Europa League 2022-2023. Avversario dei biancocelesti sarà il Feyenoord di Arne Slot Alla vigilia del match il tecnico biancoceleste interviene in conferenza stampa dal “De Kuip”, Lazionews24.com seguirà in diretta LIVE le dichiarazioni di Sarri.

TURNOVER E MARCOS ANTONIO – «Difficoltà ad inserirsi? Le hanno tutti i giovani che arrivano in Italie e provengono da altre culture e da altre calcio. Impossibile non avere difficoltà. Non penso né a domenica né alla partita scorsa. Penso solo a questa partita, chi sta bene va dentro e deve dare il 100%. Le partite se non le aggredisci le subisci, già abbiamo fatto una cazzata l’ultima partita quindi lasciamo perdere».

EUROPA LEAGUE – «Non so se andiamo in contro tendenza al calcio italiano. Ci teniamo alla EL, il nostro girone assomiglia a quello del Tottenham di ieri. Domani sarà un su e giù di questo tipo, ci teniamo a passare senza fare calcoli. Vogliamo passare primi, a fine partita facciamo i conti e vediamo cosa viene fuori».

DERBY – «Può essere importante per altri motivi ma in un’economia».

RUOLO DEL MISTER – «I primi due giorni della settimana ho fatto il ruolo dell’incazzato perché non si poteva perdere la partita per mancanza di lucidità e nervosismo. Era in pieno sotto controllo nostro e poi ognuno ha provato a risolverla per conto proprio ed è finita male. Non mi ha fatto piacere, i primi giorni sono stato incazzato. Poi ho smesso di essere incazzato e mi sono concentrato su questa partita».

LUIS ALBERTO – «Non ha grande condizione fisica ma ci ha messo in porta Zaccagni, grande tecnica ma non al massimo della condizione fisica».

CALCOLI – «Qui domani sarà una bolgia, se puntiamo allo 0-0 non ne esci vivo. Pochi calcoli».

MILINKOVIC-SAVIC – «L’ho visto con una motivazione tipo la mia, incazzato anche lui. E’ normale che sia così, se uno riceve un’ammonizione del genere è normale che se la prenda. In 50 anni di calcio è la prima volta che vedo uno ammonito quando ha la palla».

PARTITA RIMANDATA DEL FEYENOORD- «La partita era in programma? Sì. E’ una vergogna della UEFA che permetta alla Federazione olandese una roba simile. Ci sentiamo presi per il culo sia noi come lo Sturm Graz».

LUKA ROMERO – «Luka Romero? Non so, dipende da come stanno i ragazzi che hanno giocato di più, domattina vedremo chi sta meglio giocherà».