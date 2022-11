Feyenoord Lazio in tv e streaming: ecco dove seguire il match dello Stadion Feijenoord

Feyenoord Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per l’ultima giornata di Europa League 2022/23

La Lazio affronterà il Feyenoord nel match valido per l’ultima giornata di Europa League. Tutto si deciderà domani: l’equilibrio che ha dominato in questo girone verrà spezzato inevitabilmente per permettere a due sole squadre di passare il turno e raggiungere gli ottavi.

La partita – che andrà in scena domani pomeriggio, alle ore 18.45, al Stadion Feijenoord di Rotterdam – sarà trasmesso in tv e in streaming da DAZN e sui canali di Sky Sport.