Feyenoord Lazio 3-1: solo Pedro su rigore, biancocelesti dominati al de Kuip

Al de Kuip, il match valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Feyenoord e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al de Kuip di Rotterdam la Lazio affronta il Feyenoord in una gara molto importante per l’economia del gruppo E di Champions League.

Feyenoord Lazio 3-1: sintesi e moviola

1′ Il match è iniziato

3′ Parte forte il Feyenoord – Azione in ripartenza degli olandesi , Paixão si libera al tiro da distanza ravvicinata, para Provedel

6′ Fraseggio della Lazio- Buon giro palla della Lazio, gli uomini di Sarri manovrano con maestria al centro del campo

9′ Giménez vicino al vantaggio – Cross che taglia tutta l’area di rigore per il Feyenoord, Casale si lascia scavalcare dal pallone sul quale arriva Giménez che impatta male

15′ Lazio nel pallone – Primi quindici giri di orologio da rivedere per la Lazio. Gli esterni olandesi mettono in difficoltà la difesa capitolina che subisce le ripartenze degli avversari

18′ Torna a farsi vedere la Lazio – Primi timidi segnali di miglioramento per la Lazio, buon palleggio in uscita per scartare il pressing nemico, il Feyenoord difende con cura

24′ Pressing Feyenoord, la Lazio attende – Continuo pressing del Feyenoord che attacca a tutto campo privilegiando le inizativi degli esterni, la Lazio attende e tenta di ripartire

26′ Gol del Feyenoord – Errore di posizionamento di Casale che si lascia scappare Giménez sottoporta, inutile l’uscita di Provedel e la tentata deviazione di Hysaj

27′ Annullato il gol – Il VAR annulla il gol di Giménez per fuorigioco

29′ Il Feyenoord reclama un rigore – Capanello dei giocatori del Feyenoord intorno all’arbitro per un presunto tocco di mano in area, per il VAR non c’è nulla

31′ Gol del Feyenoord – Lazio ancora nel pallone, Casale si lascia scappare nuovamente Giménez che vince l’uno contro uno in area e infila un rigore in movimento

34′ Lazio vicina al pareggio – Primo tiro nella porta per la Lazio, Luis Alberto impatta su cross di Felipe Anderson ma il suo colpo di testa è debole

39′ La Lazio ci riprova – Prova a ripartire la Lazio che si affida alla velcoità di Felipe Anderson e la qualità di Luis Alberto, difende ancora con ordine il Feyenoord

43′ si abbassano i ritmi – Sembra momentaneamente diminuire di intensità la manovrà del Feyenoord, la Lazio torna a farsi vedere in attacco ma Immobile è servito male

45′ 3 minuti di recupero

45 + 2 raddoppio del Feyenoord – Gol del Feyenoord allo scadere, Ramiz Zerrouki segna con un tiro potente di destro sul passaggio in area di uno scatenato Stengs

45 + 3 fine primo tempo

45′ Inzia il secondo tempo

45′ doppio cambio per Sarri – Rovella lascia il campo per Guendouzi e Hysaj per Lazzari

50′ Paixão si divora il 3-0 – Errore di Lazzari appena entrato si lascia scappare Paixão, l’attaccante si divora il 3-0 davanti alla porta di Provedel

55 Altro cambio per la Lazio – Sarri inserisce Castellanos per uno spento Immobile

57′ Castellanos vicino al gol – Iniziativa di Zaccagni dalla sinistra, il tiro respinto carambola sui piedi di Castellanos che sbaglia a porta sguarnita

61′ Feyenoorad un passo dal 3-0 – Azione confusa nall’area capitolina con gli olandesi ancora pericolisi il tiro Paixão finisce ad un passo dal palo difeso da Provedel

64′ Ammonito Vecino – Continua il copione del primo tempo. Il Feyenoord riparte in velocità e la Lazio incassa. Ammonito Vecino che interrompe proprio una ripartenza avversaria

68′ Partita a due velocità – Sebrano andare a due velocità le due squadre in campo. Gli olandesi corrono e infiammano nelle praterie concesse dalla Lazio in campo. I biancocelesti sembrano più lenti e macchinosi del solito

69′ Quarto cambio Sarri – Fuori Luis Alberto dentro Pedro

70′ Castellanos vicino al gol – Controllo macchinoso del portiere del Feyenoord, Castellanos non ne approfitta

73′ 3-0 Feyenoord – tap-in di Gimènez che segna a porta vuota dopo il primo miracolo di Provedel su una precedente conclusione

82′ Si arrende la Lazio – Sembra aver gettato la spugna la Lazio

84′ Rigore per la Lazio – Trattenuta di Lopez in area su Castellanos

85′ Gol di Pedro – Pedro realizza il rigore

88′ Ammonito Zaccagni – Ammonito Zaccagni per proteste

89′ Dominio Feyenoord – olandesi ancora vicino al gol su punizione, finito l’entusiamo per il 3-1 la Lazio sembra solo attendere il fischio finale

90′ 6 minuti di recupero

90′ + 2 Match verso la conclusione – La sciarpata e gli olè dei tifosi olandesi accompagnano gli ultimi minuti

90′ + 4 Lazio vicina al 3-2 – Fiammata finale della Lazio che sfiora il 3-2. Grande parata della retroguardia del Feyenoord sul colpo a distanza ravvicinata di Romagnoli

90′ + 6 Finito il match

Migliore in campo

Castellanos

Feyenoord Lazio 3-1: risultato e tabellino

Reti: 31′ Giménez, 45 + 2 Zerrouki, 73′ Gimènez, 84′ Pedro

Ammoniti: 28′ Rovella, 30′ Bart Nieuwkoop, 45′ Casale, 46 López, 60 Romagnoli, 63 Vecino, 88 Zaccagni, 90+4 Castellanos, 90 + 4 Geertruida

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hanco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao. All. Slot. A disp. Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van Den Belt, Ivanusec, Milambo, Lingr

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disp. Sepe, Magro, Pellegrini, Patric, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos, Lazzari, Cataldi, Gila

Arbitro: Stieler (GER)