Feyenoord-Lazio, pronto uno striscione dei tifosi olandesi contro Sarri: la Uefa blocca tutto. La decisione del massimo organo calcistico continentale

Manca solo una settimana al match tra Feyenoord e Lazio. Una gara che si preannuncia tutt’altro che tranquilla visti gli ultimi precedenti tra gli olandesi e i capitolini. Lo scorso anno infatti dopo la partita di Europa League il Comandante Sarri aveva denunciato un episodio: «Dalla tribuna dietro la panchina piovevano buste di piscio. Ovvio che ci sia un po’ di fastidio».

Parole che però i tifosi olandesi non hanno gradito tanto da spingerli a preparare uno striscione contro il tecnico capitolino. La Uefa, però, dopo averlo visionato ha deciso di bloccare tutto per evitare ulteriori tensioni. Questa è stata la decisone: «Abbiamo valutato la proposta e purtroppo è qualcosa che non può essere approvato. Il messaggio sembra provocatorio, in quanto è una risposta a un commento fatto in precedenza dall’allenatore del Lazio e l’immagine è considerata preoccupante e quindi inadatta per un evento sportivo».

Secondo il portale 1908.nl il Feyenoord non avrebbe ben digerito la decisione del massimo organo calcistico continentale e nelle ultime ore, tramite una mediazione, avrebbe cercato di “trattare” giustificando il carattere ludico dello striscione.