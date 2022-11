Feyenoord, Slot nel mirino delle critiche: «Ma se dovessi vincere...»

Clima un po’ teso in casa Feyenoord, dove l’allenatore Slot è finito nel mirino per alcune sue scelte di formazione

Clima un po’ teso in casa Feyenoord, dove l’allenatore Slot è finito nel mirino per alcune sue scelte di formazione. Gli olandesi hanno avuto una settimana di pausa per preparare la sfida di domani con la Lazio, visto che la Federcalcio ha concesso un turno di rosso sia ai biancorossi che all’Ajax per concentrarsi al meglio sull’Europa.

«Questo è un periodo molto più difficile rispetto allo scorso anno, è chiaro, e la sconfitta con lo Sturm Graz lo ha confermato. Ma criticare le formazioni o le sostituzioni è il modo più facile per chi parla da fuori. Questa è la cosa bella del calcio: tutti danno il loro giudizio in base a ciò che vedono. Ci sono molte opinioni, ma se sei l’allenatore non hai quasi mai ragione, eccetto quando vinci», queste le parole del tecnico, riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Dichiarazioni di chi sa che domani servirà una vittoria importante, magari con due gol scarto per provare ad assicurarsi il primato. Nel gruppo F tutto è ancora in ballo.