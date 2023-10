Feyenoord-Lazio, Il Messaggero durissimo. Un giocatore prende 4: «Non doveva giocare, imbarazzante». Il voto del quotidiano

Il Messaggero ha valutato le prestazioni dei giocatori della Lazio nella partita di Champions andata in scena ieri contro il Feyenoord. Il quotidiano è particolarmente duro con Nicolò Casale a cui ha dato 4. Di seguito la valutazione del giornale.

CASALE 4– «Debutta in Champions con una partita disastrosa. Colpevole assoluto dell’1-0: consegna la palla in uscita a Wieffere poi perde goffamente il duello con Gimenez. Imbarazzante anche in occasione del gol annullato al Feyenoord. Il suo posto spettava a Patric, titolarissimo nelle tre partite vinte di fila: in genere i più in forma non partecipano mai al turnover».