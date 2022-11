Feyenoord-Lazio, Briga sui social: «Vorrei essere a Rotterdam, ma...» - FOTO

Briga, cantante e noto tifoso laziale, ha scritto un tweet su Feyenoord_lazio, in scena oggi in quel di Rotterdam

Questa sera la Lazio contro il Feyenoord si gioca il match decisivo per il passaggio alla fase successiva di Europa League. Mattia Briga che segue sempre la squadra di Sarri, pubblica su Twitter un post dove annuncia ironicamente che non andrà in Olanda.

Volevo andà a Rotterdam, ma vista l’ultima in Europa che me so fatto forse è meglio dare retta a mia moglie e andare a Madrid pic.twitter.com/f8qxUVYeWA — BRIGA (@MattiaBriga) November 3, 2022

«”Volevo andà a Rotterdam, ma vista l’ultima in Europa che me so fatto forse è meglio dare retta a mia moglie e andare a Madrid». Insomma, un cambio destinazione… scaramantico.