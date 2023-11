Feyenoord, Hartman: «La Lazio ci ha irritati. Contro di loro possiamo vincere 9 volte su 10». Le parole del giocatore post gara

Quilindschy Hartman, difensore del Feyenoord, è intervenuto in sala stampa al termine della gara con la Lazio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «È una delusione perdere questa partita, abbiamo giocato bene ma non conta, un po’ come con l’Atletico. Slot ci ha detto che in Champions serve difendere e non concedere gol, ma non abbiamo creato neanche grandi occasioni Potevamo far meglio, non siamo riusciti a portare a casa nemmeno il pareggio. Siamo tre squadre vicine possiamo ancora passere il turno. La Lazio ci ha irritati, è passata davanti allo spogliatoio bussando alla porta. Non ho rivisto il gol ma non possiamo perdere palla così. Penso che contro di loro possiamo vincere 9 volte su 10. Loro sono solidi in fase difensiva, ma non trovo che siano una squadra speciale. Penso che noi siamo più forti, ma anche in Italia sono famosi per difendere l’1-0».