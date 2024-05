Feyenoord, Gimenez: «Quale partita vorrei rigiocare? Quella contro la Lazio. Ecco perché». Le parole del giocatore

Alireza Jahanbakhsh e Santiago Gimenez sono stati protagonisti del talk show di Ziggo Sport Kick ‘t Met. I due giocatori del Feyenoord hanno risposto a diverse domande sulla stagione attuale che ormai sta volgendo al termine. In particolare l’attaccante messicano ha ricordato una delle due partite giocate quest’anno contro la Lazio in Champions League. Queste le sue parole in merito.

PAROLE– «Quale partita vorrei rigiocare? Direi quella contro la Lazio, l’esordio in Champions. Abbiamo anche vinto, quindi continuiamo così ».