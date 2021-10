Festa della Spagna, Reina festeggia su Instagram. Il portiere biancoceleste celebra l’evento con un post dedicato al suo Paese

Un giorno speciale per tutti gli spagnoli. Il 12 ottobre è festa nazionale per la popolazione iberica, con la celebrazione dell’anniversario della scoperta dell’America. Anche Pepe Reina, portiere spagnolo della Lazio (con all’attivo 36 presenze in Nazionale maggiore), ha festeggiato l’evento con un post su Instagram:

«Il mio paese, la sua cultura e la sua meravigliosa gente costituiscono il mio orgoglio per essere spagnolo. Auguri a tutti e viva la Spagna!»