Ferrieri Caputi in Serie A: «Ringrazio L'AIA, sui test fisici vi dico che...»

Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A a partire dalla prossima stagione, ha raccontato le sue emozioni

SERIE A – «Non c’è stato un momento esatto nel quale ho pensato di potercela fare, da quando c’è stato un cambio ai vertici dell’AIA c’è stata una maggiore vicinanza e un maggior sostegno perché ci hanno offerto gli strumenti per crescere. L’AIA di oggi ci impone di fare gli stessi test atletici degli uomini. Al Var sia io che Maria Marotta siamo certificate, possiamo svolgere questo ruolo, ci manca solo un pò di esperienza. Ma in Italia c’è la volontà di affermarci in qualsiasi campo».

