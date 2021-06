Ferrero punge Lotito: «Né io né la Samp c’entriamo con la Salernitana»

Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato della vicenda Salernitana, con la squadra di Lotito inserita in un trust

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rotto il silenzio intorno alla vicenda Salernitana di Claudio Lotito, accostata alla situazione del club blucerchiato. Le sue dichiarazioni all’ANSA.

«Né io né la mia Sampdoria c’entriamo qualcosa nelle vicende della Salernitana. Claudio Lotito è un grande imprenditore, si è fatto da solo e ha sempre fatto tutto da solo, come sta facendo in questo frangente: sa cosa fare in base alle regole della Figc. Claudio è un amico ma non ha nessun bisogno d’aiuto né da parte mia né da parte della mia società, merita solo il più più sincero ‘in bocca al lupo’. Sono convinto che, per il bene della serie A e della Salernitana, ritornata con pieno merito nel massimo campionato, saprà risolvere il tutto al meglio».