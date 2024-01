Ferrero contro Mourinho: «E’ un gran paraculo e i tifosi ci sono cascati in pieno»

Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria tuona nei confronti del tecnico giallorosso e prende di mira anche i tifosi

Intervenut ai microfoni di Radio Cusano, Massimo Ferrero ha parlato della Roma soffermandosi in particolare su Mourinho. Ecco le sue parole a riguardo

PAROLE – «Come mai i tifosi della Roma non dicono niente, ma niente? Prima di Mourinho come succedeva qualcosa erano subito critici, invece adesso sono sempre contenti. Questo perché lui lavora sui tifosi. Prima chiede Bonucci, poi quando scopre che i tifosi non lo vogliono, allora dice di non volerlo più perché lui sta con loro. E allora la gente si schiera con lui, tutti dicono ‘Mourinho uno di noi’… capito che paraculo!? Un’altra vergogna è l’amicizia con alcuni quotidiani che sono dalla sua parte»