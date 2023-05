Ferrari: «Non è la stessa Lazio di sempre. È calata un po’ per…». L’analisi del giornalista sulla partita contro l’Inter a San Siro

Ai microfoni di TMW il giornalista, Fabrizio Ferrari, ha analizzato la partita tra Lazio e Inter. Ecco le sue parole:

PAROLE– «La Lazio ha giocato bene in una parte della gara con l’Inter, ma non è la stessa Lazio di sempre. È calata un po’ per il centrocampo, Milinkovic-Savic sembra il fratello che gioca in porta alle volte»