Ferrari (ex collaboratore Sarri): «Lazio? Credo che aspetti il Tottenham»

Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Maurizio Sarri, ha parlato del possibile approdo del tecnico alla Lazio ai microfoni di TMW RADIO

Una trattativa incredibile, che potrebbe regalare ai tifosi della Lazio un degno successore di Simone Inzaghi. I contatti tra il club biancoceleste e Maurizio Sarri vanno avanti da alcuni giorni e in settimana potrebbe esserci una svolta. Tuttavia, non è molto convinto Fabrizio Ferrari, ex collaboratore del tecnico ex Juve, che ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sarri viene dalla vittoria in Europa League con il Chelsea e dello Scudetto con la Juventus. La Lazio? Io credo stia aspettando qualche chiamata dall’Inghilterra, magari dal Tottenham».