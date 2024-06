Ferrara sulla Nazionale: «L’Europeo? La squadra deve affrontarlo da campione in carica, consapevole di QUESTA COSA»

Ferrara, l’ex difensore ha espresso il suo parere riguardo l’Italia di Spalletti rilasciando queste dichiarazioni

In occasione del secondo Tigullio VIP Padel, Ciro Ferrara ha espresso il suo parere riguardo l’Italia ormai prossima ad affrontare l’Europeo in Germania

PAROLE – Come può affrontare l’Europeo l’Italia? Consapevole di essere campione d’Europa ma anche con la stessa consapevolezza di sapere che quello che hai fatto tre anni fa non conta più nulla. Gli avversari ti rispettano e non basterà il 100%. Dovremo fare qualcosa in più. Mi auguro che l’Italia possa fare un bell’Europeo e spero che si possa fare bene e vincere, ma la concorrenza è tanta e ci sono Nazionali davvero forti

Se ci sarà un giocatore in grado di trascinare l’Italia o la forza deve essere il gruppo? Non ho mai visto una nazionale vincere grazie al singolo, forse una, l’Argentina. Deve esserci la chimica per arrivare all’obiettivo finale. Poi qualche giocatore si mette in mostra ma tutti devono dare il massimo per lavorare e centrare il traguardo finale