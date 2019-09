Ferrara e Cluj, sul banco degli imputati anche Inzaghi

Anche il mister nel mirino delle critiche dopo le due rimonte subite

Due sconfitte, due rimonte, due gare fotocopia in cui la Lazio fa un ottimo primo tempo, segna, non chiude la gara, subisce il ritorno degli avversari e alla fine crolla e viene sopraffatta. Spal come Cluj, due gare fotocopia che non possono essere solo frutto di un caso. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sul banco degli imputati ci sono soprattutto le scelte di Inzaghi.

Domenica a Ferrara il tecnico ha lasciato in panchina Milinkovic e Correa proprio per preservarli per il match di Europa. Ieri ha lasciato a casa Immobile e Luis Alberto, neanche in panchina, facendoli rimanere direttamente a Roma. Avrebbero forse fatto comodo a partita in corso le giocate dello spagnolo e le incursioni dell’attaccante. A suscitare clamore anche la sostituzione di Jony, fino a quel momento il migliore in campo. Ora domenica arriverà il Parma all’Olimpico, le scelte questa volta dovranno essere quelle giuste.