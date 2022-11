Mondiali 2022, Ferrara: «Chi tiferò? L’Argentina vista l’assenza dell’Italia»

Ferrara a poche ore da Qatar 2022 rivela quale sarà la sua squadra che tiferà visto purtroppo l’assenza dell’Italia

Ormai ci siamo l’attesa è finita, alle 17 prenderà il via il primo mondiale invernale della storia. Ai microfoni del Corriere dello Sport, Ciro Ferrara rivela la sua squadra che tiferà ai Mondiali vista l’assenza dell’Italia.

ARGENTINA – «L’assenza dell’Italia mi spinge, chiaramente, a tifare tutta la vita Argentina. Il motivo mi pare semplice, scontato ed anche inevitabile, non sto neanche qui a sottolinearlo. La mia squadra, in Qatar, non può che essere l’Argentina»