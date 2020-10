Ferrajolo: «Samp e BVB? Lazio non ha rosa adeguata per le due competizioni»

Luigi Ferrajolo è intervenuto sulle frequenze di RadioRadio.

Il giornalista Luigi Ferrajolo ha parlato senza mezzi termini all’antivigilia di Lazio-Bologna sulle frequenze di Radioradio nel pomeriggio. Ecco le sue parole.

«La Lazio ha fatto un’ottima gara in Champions, mi è piaciuto l’approccio e il modo di condurla, aveva un atteggiamento importante. Il punto è che la rosa è inadeguata a sostenere campionato e Champions. Le auguro di arrivare il più avanti possibile in Europa, ma in campionato con le riserve non penso possa ripetere lo scorso anno. Il Bologna non farà la differenza, nè credo che la Lazio abbia già un ritardo in campionato, perchè la Serie A è lunghissima e c’è tutto il tempo, il problema è che alla lunga, sopratutto quando in campionato prima della Champions non hai impegni proibitivi, rischi di sottovalutare le partite e di approcciarle con atteggiamenti sbagliato e lì sì che accumuleresti un ritardo poi irrecuperabile. Speriamo di scoprire alcuni giocatori che possano esplodere e non far rimpiangere i titolari, perchè altrimenti fatico a pensare che la Lazio possa rendere allo stesso modo nelle due competizioni. Non c’è voluto molto tempo – la settimana scorsa è emblematica- per capire che la Lazio non ha la rosa adeguata per il duplice impegno».