Feltri su Bonucci: «Un miracolato che deve ringraziare…». Ecco come il noto giornalista ha commentato le recenti vicende che coinvolgono il difensore

Vittorio Feltri, nel suo consueto editoriale su Libero, ha così parlato di Leonardo Bonucci e della situazione attuale in casa Juve. Il difensore è stato accostato al mercato della Lazio nelle ultime settimane.

IL COMMENTO – «Uno dei calciatori più miracolati, in senso letterale, degli ultimi tempi, mi è necessario entrare in qualche dettaglio della psicologia del mio santo protettore, del quale non sono, per l’appunto, l’unico cliente. Devo premettere quindi che San Culo non si manifesta con chi è privo di talenti e i suoi servigi vanno presto in decomposizione se chi li maneggia è portatore di fioca intelligenza. Inoltre, raramente San Culo manifesta la sua presenza a ripetizione in un lasso di tempo breve. Il suo gesto di «sciacquarsi la bocca» dopo aver segnato un gol è stato polemizzato, una volta gli è stato perfino contestato di aver dato una (impercettibile) testata all’arbitro Rizzoli, ma la curva è sempre stata con lui, perché con quell’aggressività, quell’incapacità di essere diplomatico e di resistere alle provocazioni, è considerato dagli spalti un tifoso prima che un calciatore».