Felipe Melo rivela: «Quel fallo contro la Lazio mi costò il Mondiale» Il ricordo dell’ex centrocampista brasiliano

Ai microfoni di O’Globo, l’ex centrocampista dell’Inter, Felipe Melo, ha raccontato un piccolo aneddoto sulla sua carriera. Il giocatore ha ricordato una dura entrata in un Inter Lazio, che gli costò la convocazione al Mondiale. Le parole:

«Sarei stato convocato per un’amichevole, sarei tornato in Nazionale quando c’era lui (Dunga, ndr). Durante Inter-Lazio c’è stata un’azione, e sto parlando dal profondo del cuore, del tutto involontaria, ma la giocata è venuta molto brutta. Vado per calciare il pallone, ma il giocatore della Lazio è sotto di me. Abbasso la gamba destra e salto in modo da non colpirlo. Sembrava una mossa da wrestling. Sono stato espulso e tutti a dire ‘Felipe Melo non cambia’. Ma è stato del tutto involontario. Ci sono altre giocate in cui sono stato espulso perché sono entrato davvero duro, ma non questa. Tanto che il ragazzo era a terra e gli ho chiesto scusa. Ero sulla lista dei convocati, poi mi hanno detto di avermi escluso»