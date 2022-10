Felipe Anderson e Zaccagni, ora Sarri ha le sue ali

La Lazio di Sarri ha finalmente trovato le sue due ali: Felipe Anderson e Zaccagni ora corrono e si prendono la scena

Come sottolineato da Leggo, i due stanno mostrando continuità di rendimento, trovando continuità e dimostrandosi due armi infallibili. Due gol e due assist per l’ex Verona, mentre il brasiliano è sulla stessa strada ma con un gol in meno.