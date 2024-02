Felipe Anderson: «Vittoria importante. Il Bayern è una squadra fortissima, ma noi conosciamo le nostre potenzialità». Le parole del biancoceleste

Felipe Anderson ha commentato Lazio–Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni di TNT Sport, ecco le sue parole.

PAROLE– «Una gioia molto grande. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era quello di fare una bella partita qui in casa. È un vittoria importante ma sappiamo che è solo il primo tempo. Dobbiamo affrontarli in Germania, sono una squadra fortissima che vince spesso titoli, Champions e campionati, ma noi conosciamo le nostre potenzialità ».

PREPARAZIONE ALLA SFIDA– «C’è stata una prestazione incredibile da parte di tutti. C’è stata applicazione in entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Siamo stati come un blocco compatto. Sappiamo che il Bayern è una squadra che vuole dominare l’avversario e avere sempre la palla. Hanno tutti giocatori che si muovono tanto e molto rapidi come Sane e Musiala. L’importante era mantenere alta la concentrazione, stare in partita sempre e giocare la palla ».

SU UN POSSIBILE RITORNO AL SANTOS– «Mi piacerebbe giocare con Neymar e che lui tornasse al Santos. Sono molto legato al club così come lui. Nel futuro non si può sapere ».