Felipe Anderson ricorda la Supercoppa vinta cinque anni fa – FOTO

Felipe Anderson ha voluto ricordare, attraverso i social, la vittoria in Supercoppa della Lazio del 13 agosto 2017

Felipe Anderson ha voluto ricordare, attraverso i social, la vittoria in Supercoppa della Lazio del 13 agosto 2017. Questa la sua storia Instagram:

Il brasiliano ha dunque ripostato il post della stessa società su quel trionfo contro la Juventus. Va ricordato però che quel giorno il verdeoro non era in campo, in quanto alle prese con un infortunio.