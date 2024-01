Felipe Anderson sulle 125 presenze consecutive: «Grande orgoglio battere il record» Le parole dell’esterno brasiliano

Traguardo importante per Felipe Anderson, che in Lazio Roma di Coppa Italia ha toccato un record impressionante, ossia 125 partite consecutive da quando è rientrato in Italia.

Intercettato dai microfoni di TNT Sports, l’esterno ha parlato cosi del traguardo:

«Sono molto contento della classifica, ancor di più perché era un derby, e anche per aver raggiunto questo traguardo impressionante di partite consecutive con la maglia della Lazio. È molto difficile al giorno d’oggi vedere un atleta giocare così a lungo per lo stesso club senza alcun tipo di ostacolo, quindi è motivo di grande orgoglio battere questo record quasi centenario»