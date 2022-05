Felipe Anderson, Sarri si affida a lui: contro la Juve per sfatare un tabù

Contro la Juve, Sarri si affiderà a Felipe Anderson per sospingere l’attacco della Lazio: il brasiliano ha un tabù nei bianconeri

Con la quasi sicura assenza di Ciro Immobile in Juventus-Lazio, Maurizio Sarri si affiderà a Felipe Anderson per sospingere e sostenere l’attacco laziale. Da prima punta o da esterno, il brasiliano dovrà essere l’uomo su cui la squadra biancoceleste dovrà appoggiarsi.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex West Ham è chiamato a sfatare anche un tabù: contro la Juventus non ha mai vinto. Anzi, in dodici precedenti sono arrivate altrettante sconfitte. Ma adesso, con l’Europa nel mirino, Felipe Anderson vuole cambiare questo trend negativo.