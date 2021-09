Felipe Anderson, Sarri sta vincendo la sua sfida

Un derby da protagonista e un allenatore che crede in lui: questo per Felipe Anderson può davvero essere il momento decisivo

Un assist e un gol per un derby da assoluto protagonista. Possono davvero essere riassunti così i 90′ di Felipe Anderson nella stracittadina. Il brasiliano ora può davvero vivere il momento della svolta, anche Sarri su di lui ci ha scommesso.

PIOLI – Il mister l’h detto in più di un’occasione: raramente ha allenato giocatori forti come Pipe. La sua sfida è quella di fargli trovare continuità. Il buon Maurizio vorrebbe, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, emulare Pioli. Come il tecnico emiliano sulla panchina biancoceleste, il verdeoro è diventato trascinatore e tutto ha preso il via proprio da un match contro la Roma. 10 gol e 8 assist i suoi numeri, che spiegano tutto alla perfezione.

INZAGHI – Certezze un po’ perse sotto la gestione Inzaghi, con Felipe che si trova scavalcato da Keita, E quel cambio di modulo, dal 4-3-3 al 3-5-2, ha finito per penalizzarlo. Nonostante, dopo un brutto infortunio, Anderson riesca pian piano a ritrovaersi, Simone punta tutto su Luis Alberto. La cessione a fine stagione è un qualcosa di inevitabile.

SARRI – Il resto è storia recente. è storia di un Sarri che. stando ai rumors di mercato, l’avrebbe voluto con sé ai tempi del Napoli. I due poi si sono incontrati in Premier. Ora il tecnico della Lazio sembra aver già capito cosa Anderson dovrebbe perfezionare: essere più efficace nell’attaccare la porta e imparare a correre per dettare il passaggio nello spazio, senza aspettare sempre il pallone. Insomma, una vera e propria sfida da vincere. E il derby è stata solo la prima tappa.