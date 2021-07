Felipe Anderson è a Roma. Lazio: «Felice di rivederti» FOTO

La Lazio riabbraccia finalmente Felipe Anderson. Il calciatore brasiliano è finalmente atterrato nella Capitale ed è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua avventura con l’Aquila sul petto dopo tre anni.

«Felice di rivederti a Roma» ha scritto il club biancoceleste sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato una foto del brasiliano con la sciarpa al collo. L’avventura di Pipe con la Lazio riparte da qui.

👋🏻 Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2021