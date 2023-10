Felipe Anderson a rischio titolarità con la Fiorentina? Ecco chi lo insidia nella gara dell’Olimpico contro i Viola

Come riporta il Corriere dello Sport nonostante un rendimento sinora non all’altezza, Felipe Anderson dovrebbe essere titolare anche questa sera in Lazio-Fiorentina.

Attenzione però: il ballottaggio con Pedro è aperto e il brasiliano alla fine potrebbe anche finire in panchina