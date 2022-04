Felipe Anderson ricorda il gol al Sassuolo: «Uno dei più belli in carriera»

Felipe Anderson, all’interno del Match Program di Lazio-Sassuolo, ha ricordato il gol segnato ai neroverdi nel 2015

All’interno del Match Program di Lazio-Sassuolo, Felipe Anderson ha avuto modo di ricordare la stupenda rete segnata ai neroverdi il 1 marzo del 2015 quando i capitolini si imposero per 0-3 in trasferta.

«Quel gol lo ricordo bene, è stato uno dei più belli segnati in carriera. Eravamo in un grande momento, appena stoppai la palla ero già sicuro di segnare. Il tiro a giro nacque proprio da come fermai la sfera. Fu una giornata bellissima che ci regalò una vittoria importante contro una squadra forte».