Felipe Anderson da record, il brasiliano è vicino a fare la storia nel derby: i dettagli

Felipe Anderson da record, il brasiliano è vicino a fare la storia nel derby di Coppa Italia con la Roma: i dettagli

È una stagione di alti e bassi quella di Felipe Anderson fino a questo momento, ma il brasiliano ha voglia di svoltare. L’ingresso dalla panchina sembra avergli fatto bene, dato che il suo ingresso ha contribuito in maniera decisiva, vedi l’assist sul gol di Vecino, per aiutare la Lazio a portare a casa tre punti importanti per chiudere il girone d’andata.

Il contratto in scadenza rimane un tema, con la proposta di Lotito da 3,5 milioni di euro con opzione fino al 2028 che sarebbe sempre lì sul tavolo del numero 7 biancoceleste. Felipe Anderson però è atteso dalla storia, e le questioni sul futuro possono aspettare. Infatti, come riportato da Il Messsaggero, quella di domani 10 gennaio sarà l’occasione per poter timbrare la presenza consecutiva numero 125, e diventare il recordman assoluto scavalcando Alfredo Monza.