Felipe Anderson-Luis Alberto trascinatori: così Sarri li ha fatti svoltare

Luis Alberto e Felipe Anderson hanno dimostrato di poter giocare insieme e diventare i trascinatori della Lazio

Luis Alberto e Felipe Anderson di nuovo trascinatori della Lazio. In un’interpretazione inedita del proprio ruolo. Non solo a seguire le tracce della rispettiva creatività ma anche a sostenere la fase di copertura della squadra. Con tanta corsa per controllare gli spazi. Un evoluzione tattica faticosa ma che ora si è concretizzata, riporta La Gazzetta dello Sport.

Sabato a Cagliari hanno “pilotato” il gruppo verso il successo. Un gol per ciascuno: insieme non segnavano dalla seconda giornata di Serie A, dal 6-1 contro lo Spezia. I numeri testimoniano la loro crescita: l’ex West Ham ha preso parte a 12 reti in questa stagione (5 gol e 7 assist), già superato il suo miglior risultato nel campionato italiano (4 reti e 7 assist nel 2017/18). Ma i numeri vengono incontro anche a Luis Alberto, che in stagione ha partecipato a 11 reti (4 gol e 7 assist). In 25 presenze totali, dunque, ha già eguagliato il bottino totale della scorsa Serie A (9 reti e 2 assist in 34 presenze).

Ora Luis Alberto e Felipe Anderson fanno risplendere il proprio repertorio di classe in armonia con i dettami tattici di Sarri. Il Comandante sta riuscendo in una missione che sembrava impossibile: completare il loro talento mettendolo al servizio totale della squadra, a tutto campo.