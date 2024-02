Felipe Anderson: «Con la Lazio lavoriamo per un grande obiettivo. Qui momenti meravigliosi»

Felipe Anderson, attaccante biancoceleste, ha così parlato come protagonista della collaborazione tra la Serie A e la Italian Trade Agency

Felipe Anderson, nel corso collaborazione tra la Serie A e la Italian Trade Agency, ha così parlato del suo rapporto con la Lazio e la città di Roma.

LE PAROLE – «Sono arrivato qui molto giovane, so di aver costruito una pagina di storia del calcio e credo che con la Lazio stiamo lavorando per un grande obiettivo. Siamo sul percorso giusto, così come mia moglie con cui mi sono sposato qui e sempre qui è nata mia figlia. La mia vita è segnata dalla città di Roma e dalla Lazio, con cui ho vissuto momenti meravigliosi da essere umano, uomo. Le mie più grandi gioie sono state qui».