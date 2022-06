Felipe Anderson, ora serve la consacrazione: Sarri punta su di lui

Felipe Anderson, dopo una buona stagione, va in cerca della consacrazione definitiva. A puntarci è soprattutto Sarri

Infatti, come evidenzia Il Messaggero, il brasiliano, con 7 gol e 8 assist, ha dimostrato di avere continuità, viste anche le 48 gare su 48 disputate. Ora, nella nuova stagione, dovrà fare quel passo in più, quello che gli è mancato in tutta la sua carriera- A 29 anni può davvero essere arrivato il momento giusto.