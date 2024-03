Felipe Anderson Lazio, dialoghi continui sul rinnovo: la Juve è alla finestra ed osserva l’evolversi della situazione

Continua il dialogo in casa Lazio, anche per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Felipe Anderson, in scadenza a giugno 2024.

Come riporta il Corriere dello Sport, le condizioni sembrano ormai portare ad un probabile divorzio, con la Juve che osserva e continuare i dialoghi con l’entourage del giocatore. Il rinnovo di Felipe è strettamente legato a quello di Zaccagni, visto l’alta richiesta del brasiliano, quasi 4 mln all’anno.