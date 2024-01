Felipe Anderson-Lazio, rapporto verso i titoli di coda? Bloccata la trattativa per il rinnovo. Il motivo. Ecco cosa sta succedendo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa per prolungare il contratto di Felipe Anderson alla Lazio sembra attualmente bloccata. Dopo un’ intesa di massima che era stata raggiunta per portare almeno fino al 2027 il nuovo accordo, le parti ora si sono allontanate.

La richiesta del brasiliano è si 4 milioni a stagione, l’offerta del club arriva a quota 3,5 milioni con diversi bonus. Così la sorella-agente del giocatore si sta guardando attorno, ed è gradita una destinazione italiana. La Lazio dopo aver prolungato il contratto di Luis Alberto a 4 milioni a stagione ha congelato le altre operazioni di rinnovo, a cominciare proprio da quella di Felipe.