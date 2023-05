Lazio nelle scuole, Felipe Anderson: «Nello sport col sacrificio si può raggiungere tutto» – VDEO

Prosegue l’iniziativa Lazio nelle scuole: le dichiarazioni di Felipe Anderson all’IIS Biagio Pascal di via Brembio 97

Continua l’iniziativa la Lazio nelle scuole. Oggi il club biancoceleste, rappresentato da Felipe Anderson per quanto riguarda la squadra maschile, è all’IIS Biagio Pascal di via Brembio 97. Di seguito le parole del brasiliano:

«Nello sport ogni giorno è difficile perché devi sempre dare il massimo, bisogna lavorare sempre di più, ma tutto si può raggiungere con l’impegno e il sacrificio. La scuola ci insegna a vivere, a rispettarci. Nel calcio bisogna sapersi comportare bene, perché in uno spogliatoio siamo tutti diversi. la scuola in questo è molto importante, dà educazione e ci permette di scegliere bene nella vita. Serve saggezza e sapienza. Sono uscito da casa a 13 anni, ora sono 10 anni che sono in Italia, sono felice di essere tornato. Amo Roma. Stare lontano tanto tempo dalla famiglia è difficile, tutti gli sportivi soffrono un po’ in questo senso, ma lo rifarei venti volte. Tutti i sacrifici valgono la pena. Quando mi preparo bene durante la settimana e faccio il mio dovere poi mi sento tranquillo in partita. Provo a concentrarmi per tutta la settimana. Prima soffrivo di più, quando ero più giovane. Ora so che se la preparazione è giusta non devo preoccuparmi il giorno della gara».