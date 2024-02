Felipe Anderson Lazio, quale futuro? La Juve spinge, ma Lotito... Tutte le ultime novità

Felipe Anderson Lazio, quale futuro per l’esterno brasiliano? La Juve spinge per acquistarlo, ma Lotito… Cosa succede

Quale sarà il futuro di Felipe Anderson? L’accordo tra il brasiliano e la Lazio andrà in scadenza in estate, ma le parole di Lotito lasciano aperte ancora tutte le possibilità per il giocatore.

«Il rinnovo di un contratto dipende dalla società, il premio è una elargizione che fa la società, non è un obbligo. La Lazio gli impegni che ha assunto li ha sempre onorati. Il sottoscritto quando da una parola la rispetta, ma la dà sulla base dei risultati e dei comportamenti» ha detto ieri il presidente ai microfoni di Radio Radio.

Dall’altra parte c’è sempre l’interesse di una Juve che vuole rinforzare l’attacco in vista della prossima annata. Il club bianconero studia l’offerta da fare alla sorella-agente, con la quale sarebbero in programma nuovi incontri nei prossimi tempi.