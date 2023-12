Felipe Anderson in difficoltà: svelato qual è il vero motivo della crisi

Crisi di gol e di prestazioni per Felipe Anderson, spiegato il motivo dell’ultimo periodo buio che sta affrontando il talento della Lazio

Ormai non ci sono più dubbi, quella iniziata da ormai qualche mese è una delle peggiori stagioni di Felipe Anderson con la maglia della Lazio. Un tempo un vero e proprio pericolo per le difese avversarie, in questo avvio di campionato e Champions League decisamente più innocuo e mansueto.

Secondo Il Messaggero i motivi dietro la crisi di prestazioni (e gol) del brasiliano sarebbero ben chiari. Il talento ha disputato ben 116 partite consecutive da titolare o subentrato (nessuno come lui in Europa). Un dispendio di energie eccessivo per un giocatore con ben 30 anni sulla carta di identità. Il lavoro sporco sulla fascia, si apprende, lo starebbe inoltre stremando, non consentendogli di godere della lucidità necessaria del saltare l’uomo e infilare in rete.