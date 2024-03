Felipe Anderson Lazio, nuovo ruolo con Tudor? Il tecnico fa chiarezza così

Felipe Anderson-Lazio, Igor Tudor, in conferenza stampa, ha parlato del possibile cambio di ruolo del brasiliano

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Lazio e Juve, Igor Tudor h parlato così di Felipe Anderson:

FELIPE ANDERSON A TUTTA FASCIA – «Non lo so. Non l’ho provato e non so il suo passato. E’ un giocatore disponibile, che ha gamba. Poi vedremo come giocheremo, come si sviluppa la squadra, come risponde. E’ tutto da capire».

LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DELLA JUVE