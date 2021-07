Felipe Anderson Lazio, Di Marzio: «Slitta tutto di 24 ore»

Potrebbe slittare di 24 ore il Felipe Anderson day in casa Lazio: le ultime sul ritorno in biancoceleste del brasiliano

C’è grande attesa in casa Lazio per il ritorno in biancoceleste di Felipe Anderson. Il brasiliano, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio in Sky Calciomercato L’originale, potrebbe arrivare soltanto nella giornata di domani.

Uno slittamento di 24 ore dunque, che porterebbe il verdeoro a effettuare le consuete visite medico di rito in clinica Paideia nella giornata di domenica o di lunedì. L’attesa comunque sta per finire.