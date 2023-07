Felipe Anderson: «La Champions? L’esperienza del gruppo sarà fondamentale»

Felipe Anderson, il brasiliano ai microfoni di Sky Sport rilascia alcune dichiarazioni parlando della stagione della Lazio e della Champions

PAROLE – In ogni partita non potremo permetterci di sbagliare, questa deve essere la nostra mentalità. In tutte le competizioni dobbiamo dare 100%. In Champions più che l’esperienza di chi ma gioca conta l’esperienza del gruppo. Sappiamo che in ogni partita non si può sbagliare e questa dovrà essere la nostra mentalità. Dobbiamo continuare da dove siamo partiti. Umiltà, piedi per terra, spirito di sacrificio, di squadra. Se sarà ancora così, faremo grandi cose anche in questa stagione