Felipe Anderson Juve, conferme sull'addio alla Lazio! Arriva un annuncio

Felipe Anderson Juve, nuove conferme sull’addio del brasiliano alla Lazio a parametro zero: c’è un’indiscrezione

Niccolò Ceccarini, per TMW, ha così commentato le mosse del calciomercato Juve, che coinvolgono strettamente anche quelle del calciomercato Lazio, visto l’interesse nei confronti del brasiliano Felipe Anderson.

IL COMMENTO – «Per la prossima stagione, la Juventus continua a monitorare Felipe Anderson, che non rinnoverà con la Lazio, mentre un’idea per il ruolo di difensore potrebbe essere rappresentata da Calafiori del Bologna. Per il centrocampo continua a piacere Sudakov, che ha rinnovato con lo Shakhtar fino al 2029 e questo potrebbe rimettere la strada in salita. Gli obiettivi principali, però, sono Koopmeiners e Samardzic».