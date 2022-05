Felipe Anderson, pomeriggio di relax agli Internazionali di Roma – VIDEO

Nel giorno di riposo della Lazio, che oggi non si è allenata in quel di Formello, Felipe Anderson si è voluto godere lo spettacolo degli Internazionali di tennis di Roma.

Il tutto è stato ovviamente testimoniato sui profili social del calciatore brasiliano:

Insomma, per Pipe un pomeriggio all’insegna del tennis e del calore del Foro Italico. Il modo migliore per ricaricare le pile in vista degli ultimi due impegni di campionato.