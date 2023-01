Felipe Anderson insostituibile per Sarri: da quando è tornato non ne ha saltata una. Oggi giocherà falso nueve per l’assenza di Immobile

Ammazza big, ma anche insostituibile di Sarri in questa Lazio. Figuriamoci ora che Immobile salterà almeno tre gare fra Coppa Italia (ci sono anche gli eventuali quarti) e campionato. E allora il numero 7 riparte all’attacco, da falso nueve.

Oggi pomeriggio scenderà in campo per la 73esima volta di fila contro il Bologna. Da quando è tornato nella capitale Felipe non ha saltato una gara, addirittura in 64 occasioni ha giocato dal primo minuto. Dei 514 giocatori utilizzati in Serie A, nessuno vanta il suo minutaggio quest’anno. Lo scrive Il Messaggero.