Felipe Anderson, inizio COMPLICATO in Brasile: COSA sta succedendo. Le ultime sulle prestazioni dell’ex Lazio

Al termine della scorsa stagione Felipe Anderson ha deciso di tornare in Brasile, lasciando la Lazio e trasferendosi al Palmeiras. L’impatto con il calcio sudamericano, però, non è stato dei migliori.

Infatti, nelle prime dieci partite con la nuova maglia Felipe Anderson non è riuscito né a segnare una rete e né a servire assist per i propri compagni. Il club e i suoi tifosi sperano presto in un cambio di rotta.