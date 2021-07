Felipe Anderson, guai in vista? Controlli medici in Paideia – FOTO

Felipe Anderson non ha preso parte alla partitella post allenamento, la Lazio sui social comunica un controllo medico del giocatore

Guai fisici in vista?. Nemmeno il tempo di riprendere gli allenamenti a Formello ed ecco i primi problemi per Maurizio Sarri: Felipe Anderson potrebbe essersi infortunato. Presto per fare previsioni sull’ eventuale gravità. Per ora la Lazio si è limitata a riportare sul proprio acconunt Twitter le avvenute visite mediche alla clinica Paideia.