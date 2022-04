Felipe Anderson, il Sassuolo per cancellare il Derby e ripartire

Felipe Anderson partirà titolare domani contro il Sassuolo. L’occasione è quella giusta per cancellare il Derby e ripartire

La gara di domani contro il Sassuolo (calcio d’inizio all’Olimpico alle ore 18) sarà l’occasione per Felipe Anderson e per tutta la Lazio di riscattare il pesante KO nel derby di due settimane fa.

L’esterno brasiliano, come riporta il Corriere dello Sport, è stato uno dei peggiori in campo e ha tutta l’intenzione di ripartire contro una squadra che gli evoca bei ricordi: nel 2015 segnò uno dei suoi gol più belli in biancoceleste con un tiro all’incrocio firmando anche un assist per Klose. Pipe ha giocato fin qui tutte le gare disputate dalla Lazio: 30 di campionato, 8 di Europa League e 2 di Coppa Italia, 34 da titolare con 6 gol e 7 assist. Nelle prossime ed ultime 8 partite l’ex Porto conta di migliorare il bottino.